В Киеве зарегистрированы случаи редкого заболевания, переносимого комарами

С начала года в Киеве зарегистрировано три случая редкого и опасного заболевания — дирофиляриоз. Передается комарами через укусы.

Болезнь вызывается паразитическими круглыми червями — дирофилярии, поражающих как животных, так и людей. Об этом сообщили в Киевском центре по контролю и профилактике заболеваний МЗ.

На месте укуса комара образуется подкожный узелок. Основные симптомы — покраснение и отек. Гельминты могут мигрировать на глубину до 30 см под кожей человека, и это чувствуется. При этом от момента заражения до появления узелка может пройти как минимум месяц, а иногда и два года. Паразит удаляется хирургическим путем.

В этом году в Киеве удалили паразитических червей размером 11, 7 и 12 см — в одном случае из правой руки, а в двух других — с левого глаза.

Специалисты советуют использовать все возможные средства против комаров для профилактики.

Как сообщает украинское издание «Вести», на курорте Кирилловка, который в этом году страдает нашествием медуз, теперь отдыхающие жалуются на комаров. Насекомые просто покрывают стены, подоконники и потолка, как ковер, а туристы выкладывают видео в социальных сетях в подтверждение сказанного.