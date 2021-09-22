В ЕС появился третий препарат против COVID-19

Европейская комиссия объявила, что подписала контракт на поставку третьего препарата против COVID-19. В сообщении говорится, что на данный момент в совместных закупках участвуют 18 стран ЕС.

Комиссия ожидает, что до конца октября Европейское агентство по лекарственным средствам одобрит три из оцениваемых лекарств для лечения нового заболевания. Контракты на поставку, заключенные ЕК с производителями Roche (Швейцария), Glasco Smith Klein (Великобритания) и Eli Lilly (США).

Совет ЕС по общим вопросам обсудила третью дозу вакцины COVID-19, не приняв общего подхода, заявил после заседания государственный секретарь Словении Гаспер Должано. Он отметил, что в ЕС достаточно вакцин, но каждая страна будет решать, следует ли и каким социальным группам получать дополнительные дозы.

Он сказал, что ЕС стремится работать против дезинформации, связанной с новым заболеванием, и поощрять вакцинацию тех граждан, кто сомневается. Он выразил удовлетворение ЕС в связи со вчерашним решением США снова разрешить поездки для вакцинированных европейцев.

Должано добавил, что низкий уровень вакцинации в некоторых странах ЕС ставит под угрозу другие страны. На сегодняшнем заседании Совета ЕС Болгария настаивала на том, что европейские сертификаты должны выдаваться и в случае проведения экспресс-тестирования на антигены, говорится в заявлении Постоянного представительства Болгарии при ЕС.