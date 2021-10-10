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ВЕЛИКОБРИТАНИЯМедицина

В Англии около 39000 вакансий для медсестер

Евгений Подольский

Британское правительство было предупреждено об углублении трудового кризиса в больницах Англии, которые не могут заполнить десятки тысяч вакансий для медсестер, сообщает Observer.

Руководство больниц заявило, что нехватка медсестер обострилась из-за трудностей с набором работников из Европы.

Последние данные Национальной службы здравоохранения показывают, что в Англии имеется около 39 000 вакансий для медсестер, причем наиболее тревожная ситуация наблюдается в больницах столицы Лондона и на юго-востоке Англии, сообщает BNR.

Число медсестер Европейской экономической зоны в реестре медсестер и акушерок Совета упало на 90% с 2016 года. Правительство обещало увеличить количество медсестер в национальном здравоохранении на 50 000 к 2025 году.

В сентябре прошлого года было выделено 28 миллионов фунтов стерлингов для найма сестер из-за границы, их проживания и перелетов. Однако в отчете аналитического центра Nuffield говорится, что для того, чтобы правительство достигло своей цели, необходимо привлечь больше рабочих из-за границы.

Премьер-министр Борис Джонсон уже находится под серьезным давлением в связи с проблемой нехватки рабочей силы в стране после Brexit, от водителей грузовиков до сельскохозяйственных рабочих. Опасения органов здравоохранения по поводу нехватки медсестер сейчас усиливаются после того, как эксперты предупредили, что этой зимой от сезонного гриппа могут умереть до 60 000 человек.

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