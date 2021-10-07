Ученые определили главный фактор выживания при COVID-19

Ученые из Испании и Канады оценили роль трех показателей анализа крови, влияющие на выживаемость пациентов с тяжелым COVID-19. Основным из них был уровень специфических антител против спаечного протеина коронавируса. Именно эти антитела образуются во время вакцинации. Результаты исследования опубликованы в Journal of Internal Medicine.

Насколько человек защищен от коронавирусной инфекции, можно судить по трем показателям анализа крови: уровень специфических антител против определенных антигенов или частей вируса; общее количество антигенов или антигенемия; и количество вирусной РНК в крови. К этому времени было неизвестно, какой из этих показателей взять за ключ к определению степени риска смерти.

Специфические антитела против спаечного белка SARS-CoV-2 блокируют репликацию вируса; антигенемия — показатель общего количества чужеродных веществ, которые организм определяет как антигены; а по количеству вирусной РНК можно оценить текущий объем вируса в организме.

Для исследования авторы отобрали результаты тестов на 92 взрослых пациентов, с 16 марта по 15 апреля 2020 во время первой волны пандемии были госпитализированы в Университетской больнице Рио-Ортеги и клинической больницы Университета с Вальядолида, а также в больницу Грегорио Маранон и Университетской больницы принца Астурийского в Мадриде. Всем им было диагностировано COVID-19 с помощью ПЦР-теста, и в течение первых 24 часов пребывания в больнице у них был взят анализ крови.

Ученые составили профиль антител в крови пациентов, прежде всего антител IgM и IgG, специфичных к S-белка вируса SARS-CoV-2. Они оценили связь между уровнями этих антител, концентрацией вирусной РНК и наличием нуклеопротеинового (N) белка SARS CoV-2 в плазме, что оценивалось по показателю N-антигенемии, а также влияние этих параметров относительно риска смертности пациентов.

Исследователи обнаружили, что только один из трех параметров непосредственно коррелирует с высоким риском смерти-низкая ответ антител против S-белка вируса SARS-CoV-2. Другие два параметра связаны с первым. При отсутствии антител N-антигенемия примерно в два с половиной раза превышает их высокий уровень, а нагрузка на вирусную РНК обратно пропорциональна количеству антител. Иными словами, те, у кого плохой ответ на антитела, имели высокий уровень вирусной РНК и рассеяны вирусные белки в крови.

«Наши результаты подтверждают, что лечение экзогенными антителами при COVID-19 должно быть персонализированным, и такую ​​терапию следует использовать только для пациентов с отсутствующим или низким уровнем эндогенных антител», — сказал один из авторов исследования Иисус Бермехо-Мартин, Доктор медицинских наук из Института биомедицинских исследований в Саламанке, цитируются в пресс-релизе издательства.

Исследование дало дополнительные доказательства важности антител против белка-спайку SARS-CoV-2 для блокировки репликации вируса. Авторы надеются, что их результаты помогут установить оптимальный уровень антител, необходимых каждому пациенту в критическом состоянии для преодоления COVID-19.