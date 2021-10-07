Шокирующие данные из Бельгии: врачи усыпляют 10 процентов новорожденных

В новой публикации British Medical Journal указывается, что фламандские врачи усыпляют 10 процентов новорожденных, для которых «нет надежды на сносное будущее».

Опубликованный отчет показывает, что 10 процентов детей, умерших во Фландрии в период с 2016 по 2017 год, в возрасте до одного года получали лекарства от своих врачей с «явным намерением сократить свою жизнь».

Согласно бельгийскому законодательству эвтаназия может применяться широко и гибко с одним ограничением. Закон разрешает эвтаназию только по выбору и информированным несовершеннолетним.

Увеличение доли смертельных инъекций

Новые статистические данные взяты из опроса 24 детей, умерших во Фландрии в период с сентября 2016 года по декабрь 2017 года. Эти цифры невелики, но процент новорожденных, умерших после преднамеренного введения смертельного препарата, увеличился с 7% до 10%. по сравнению с опросом, проведенным в 1999–2000 годах до того, как эвтаназия стала законной. Ссылаясь на публикацию, Европейский институт биоэтики отмечает, что «термин эвтаназия нигде в статье не встречается».

Авторы статьи в BMJ подчеркивают, что отказ от лечения чаще всего касается детей в первые периоды после рождения, а вот младенцам чуть более старшего возраста чаще назначаются препараты, сокращающие продолжительность жизни.

Намерение сократить вашу жизнь

«Прекращение лечения чаще встречается у младенцев, умирающих на первой неделе жизни (18%), и у младенцев, умирающих от осложнений беременности, влияющих на здоровье плода (23%). Лекарства, которые назначаются с явным намерением сократить продолжительность жизни, чаще часто используется у младенцев, умирающих от 1 до 7 лет и 27 дней жизни (26%), и у младенцев, умирающих от послеродовых расстройств (26%)», — говорится в статье.

Вместо того чтобы вводить меры по прекращению практики эвтаназии и детоубийства, авторы публикации предлагают рассмотреть правовые рамки, которые позволят им иметь место в более контролируемых условиях.