Птичий грипп вернулся в Европу

Франция повысила уровень предупреждений о птичьем гриппе после того, как очень заразный штамм вируса был обнаружен на ферме в регионе Арденн, недалеко от границы с Бельгией на севере.

Министерство сельского хозяйства Франции заявило, что немедленно повысило уровень риска для страны в «умеренного».

В министерстве сообщили, что птицы на фермах и в домашних условиях помещены на карантин в районах с повышенным риском заражения.

Новости о зараженных птиц появились на фоне заявления французских органов здравоохранения на прошлой неделе, когда было официально объявлено об окончании эпидемии птичьего гриппа, в результате которой прошлой зимой погибло более 3500000 птиц.

Новый высоко заразный штамм птичьего гриппа H5N8 был обнаружен в частной собственности, где птицы не продаются. Все животные были убиты, чтобы предотвратить новые случаи заболевания. С начала сентября два случая H5N8 были зарегистрированы в Бельгии, а еще один случай был обнаружен в Люксембурге.

С начала августа было зарегистрировано 25 случаев заражения вирусом диких животных и домашней птицы.

Повысив уровень риска с «незначительного» до «умеренного», Франция приказала держать всю домашнюю птицу в помещении и издала приказ о запрете всех птичьих соревнований. Животные в зоопарках, которые нельзя закрывать, также должны быть вакцинированы в соответствии с установленными мероприятий.

Министерство заявило, что любые меры, принятые в пятницу, будут сопровождаться «ежедневным клиническим мониторингом на всех фермах».

В период с ноября по май во Франции было зарегистрировано около 500 вспышек птичьего гриппа на птицефабриках, в основном на юго-западе страны.