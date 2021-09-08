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Психиатры открыли новый тип синдрома Туретта

Глеб Парфененко
Психиатры открыли новый тип синдрома Туретта

Группа психиатров из Ганноверской университета обнаружила новый тип психического расстройства, напоминает синдром Туретта и «передается» через социальные сети. Об этом пишет Oxford University Press.

Новый тип расстройства сопровождается вербальными тиками, которые, как ни парадоксально, передаются через контент, созданный людьми, страдающими от подобных проблем. Расстройство получило название MSMI. Это «расстройство социальных сетей».

Исследователи рассмотрели конкретный случай Яна Циммермана, молодого и успешного немецкого YouTuber-а с более чем двумя миллионами подписчиков, который утверждает, что у него диагностирован синдром Туретта.

Психиатры объясняют, что тики, встречающихся у молодых пациентов с диагнозом «синдром Туретта», появляются у тех, кто на самом деле является постоянным зрителем Циммермана. Более того, пациенты копируют тики блогера. Некоторые из записанных им вербальных тиков «заставляют» жертв говорить «Du bist häßlich» (по-немецки «ты уродливый») или «pommes» («картофельные чипсы») без видимой причины.

Однако симптомы, связанные с синдромом Туретта, обычно появляются в очень раннем возрасте, тогда как эти тики покупаются гораздо позже, что исключает природу синдрома Туретта.

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