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«Препарат вдвое снижает риск госпитализации и смерти». Экспериментальный препарат против COVID-19 в США

Евгений Подольский

Молнупиравир, экспериментальная таблетка против COVID-19 фармацевтического концерна Merck & Co., снижает вероятность госпитализации и смерти от болезни вдвое, заявила американская компания.

Компания заявила, что вскоре подаст заявку на одобрение препарата на рынке США. Если компания получит одобрение, это будет первый в мире препарат против COVID-19, доступный для пациентов. Merck заявила, что в ближайшие дни начнет переговоры с Агентством США по лекарствам и питанию (FDA).

Таблетки Merck реагируют с ферментом коронавируса, который отвечает за копирование его генетического кода и его воспроизведение. Аналогично планшет работает и с другими вирусами.

В клинических испытаниях и те, кто получал экспериментальную таблетку и плацебо, сообщили о побочных эффектах. Компания не предоставляет более подробной информации, только сообщила, что больше сообщений о побочных эффектах поступило от группы плацебо.

Правительство США объявило о закупке 1,7 миллиона доз препарата, если оно будет одобрено для использования FDA. Merck заявила, что к концу года сможет произвести 10 миллионов доз молнупиравира. Цена планшета пока не известна.

Фармацевтические компании Pfizer и Roche Holding AG также работают над препаратом от Covid-19.

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