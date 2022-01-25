Польза для здоровья от томатного сока

Томатный сок популярен по всему миру. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, органических кислот и других незаменимых питательных веществ, томаты можно назвать настоящим эликсиром здоровья.

Потребление томатного напитка составляет в среднем от одного до четырех стаканов в день. Она может изменяться в зависимости от времени года, климата и личных предпочтений. Вот польза для здоровья от этого эликсира:

Антиоксидантные свойства

Томатный сок содержит антиоксиданты, включая ликопин, бета-каротин, витамин С и селен. Они снижают риск сердечных заболеваний и защищают организм от свободных радикалов, что приводит к повреждению клеток.

Улучшает пищеварение

Органические кислоты, содержащиеся во фруктах и ​​томатном соке, улучшают пищеварительную функцию. Они стимулируют секрецию слюны и желудочного сока, что способствует хорошему пищеварению.

Улучшает здоровье сердца

Благодаря высокому содержанию калия, томатный сок улучшает здоровье сердца и помогает снизить кровяное давление. Он также предотвращает окисление холестерина в крови, что является одним из первых шагов в формировании атеросклеротических бляшек. Томатный сок оказывает защитное действие на внутренний слой кровеносных сосудов и помогает снизить риск образования тромбов.

Снимает усталость

Стакан томатного сока в день может снять усталость. Высокое содержание калия и фосфора в этом красном соке помогает облегчить симптомы стресса, мышечной слабости и предотвращает мышечные спазмы и судороги. Стакан сока в день не только добавит организму энергии, но и поможет взбодриться.

Ускоряет метаболизм

Томатный сок очень низкокалорийный. В 100 граммах напитка всего 18 калорий и около 95 процентов воды. Кроме того, он ускоряет обмен веществ, а высокое содержание клетчатки в продукте вызывает чувство сытости и улучшает пищеварение. Именно поэтому напиток подходит тем, кто хочет похудеть.