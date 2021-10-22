ЕС откладывает утверждение российской вакцины «Спутник V» до следующего года

Вакцина Sputnik V не будет одобрена Европейским союзом до первого квартала 2022 года, поскольку вакцина должна пройти дополнительные проверки.

Как сообщает Reuters, регулятор лекарственных средств ЕС, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), не будет рассматривать вакцину Sputnik V, поскольку российский производитель еще не предоставил необходимые данные для рассмотрения, запланированного на конец ноября, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Более того, согласно неназванному источнику Reuters, EMA сообщило в электронном письме, что вакцина Sputnik V должна быть рассмотрена в рамках скользящего обзора, пока агентство не получит официальную заявку на получение разрешения на продажу.

Кроме того, источник Reuters сообщил, что EMA попросило российского производителя полностью заполнить досье по производству «Спутника V», включая такую информацию, как активные ингредиенты и розлив конечного продукта.

«Когда у них будет это досье, они также смогут понять, куда обращаться за инспекцией», — сказал источник.

На официальном сайте EMA указано, что рассмотрение вакцины Sputnik V. началось 4 марта 2021 года, наряду со следующими вакцинами:

Вакцина COVID-19 (клетки Vero) от Sinovac Life Sciences вступила в процедуру рассмотрения 4 мая.

NVX-CoV2373 от Novavax CZ AS была внесена в план педиатрических исследований 2 февраля

Vidprevtyn от Sanofi Pasteur поступил на рассмотрение 20 июля.

С другой стороны, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также вынесла вакцину Sputnik V на отдельное рассмотрение. Организация здравоохранения объявила, что вскоре признает вакцину, поскольку проблема, стоящая на пути к ее утверждению, была найдена и решена. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который также является дистрибьютором вакцины, ранее объявил, что делегация ВОЗ вскоре посетит Россию в качестве окончательной процедуры одобрения.

Посол ЕС в России Маркус Эдерер считает Россию ответственной за то, что миллионы людей не могут посетить ЕС, так как страна тормозит взаимное признание сертификатов о прививке COVID-19.

По словам Эдерера, вся необходимая документация по взаимному признанию была передана в компетентные органы, и ЕС готов продвинуться в этом вопросе на шаг вперед. Однако российские власти не разделяют такой готовности, как власти ЕС, учитывая тот факт, что они еще не подготовили документацию для представления в Европейскую комиссию в Брюсселе.

«Я сожалею об этом, потому что взаимное признание эквивалентности, в том числе Россией, определенно облегчило бы жизнь людям, путешествующим в обоих направлениях», — заявил Эдерер ранее для российского новостного сайта РБК.

По данным VisaGuide.World, около 73 стран официально признали вакцину Sputnik V, например, Объединенные Арабские Эмираты, Сан-Марино, Северная Македония, Албания, Аргентина, Армения, Бахрейн, Беларусь, Бангладеш, Бразилия, Венгрия и Индия.