Джо Байден выступил против закона о запрете абортов в Техасе

Джо Байден осудил принятый в Техасе новый закон, запрещающий аборты после шестой недели беременности. Президент США пообещал защищать конституционные права женщин.
Верховный суд отказался заблокировать новый закон в Техасе.
Он запрещает аборты после регистрации сердцебиения плода, даже если беременность наступила после изнасилования.
Согласно BGNES, так называемый закон о сердцебиении дает любому право подавать в суд на врачей, которые делают аборт через шесть недель.
Врачи и правозащитные организации подвергли резкой критике закон, который является одним из самых строгих в стране.