Джо Байден выступил против закона о запрете абортов в Техасе

Джо Байден осудил принятый в Техасе новый закон, запрещающий аборты после шестой недели беременности. Президент США пообещал защищать конституционные права женщин.

Верховный суд отказался заблокировать новый закон в Техасе.

Он запрещает аборты после регистрации сердцебиения плода, даже если беременность наступила после изнасилования.

Согласно BGNES, так называемый закон о сердцебиении дает любому право подавать в суд на врачей, которые делают аборт через шесть недель.

Врачи и правозащитные организации подвергли резкой критике закон, который является одним из самых строгих в стране.