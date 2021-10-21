Большая польза для здоровья от употребления семян конопли

Семена конопли — отличный источник растительных жирных кислот омега-3. Оно богато множество питательных веществ, ценные для здоровья и могут способствовать улучшению.

Какая пищевая ценность семян конопли?

30 граммов или примерно столовая ложка семян конопли содержат:

166 калорий;

14,6 г жира;

1,5 г натрия

2,6 г углеводов;

1,2 г клетчатки;

0,5 г сахаров;

9,5 г белка.

Одна порция семян конопли высококалорийная, будьте осторожны с их количеством, но в них мало углеводов, а некоторые из них содержат клетчатку, является дополнительным бонусом. Вот почему семена конопли считаются пищей с низким гликемическим индексом, что делает их идеальными для применения людьми с диабетом и инсулинорезистентностью.

Какая польза для здоровья от семян конопли?

Улучшает сердечно-сосудистую систему

Семена конопли — богатый источник омега-3. Эти мононенасыщенные жирные кислоты чрезвычайно важны для сердца и кровеносных сосудов, поскольку они улучшают липидный профиль, снижают уровень холестерина, имеет большое значение для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Для более здоровых костей

Магний в семенах конопли также помогает строить кости. Магний, как и кальций, является важным элементом для повышения плотности костей. Эти минералы ценные в борьбе с остеопорозом и играют важную роль в его профилактике.

Улучшить память и концентрацию

Семена конопли стимулируют деятельность мозга, улучшая память и концентрацию внимания. Об этом свидетельствуют данные недавнего исследования, цитируемого verywellhealth.com. Ученые обнаружили, что семена конопли предотвращают повреждение клеток мозга и нервной системы, вызванное воспалением тканей.

Снижает риск диабета 2 типа

Семена конопли очень богатые магнием. Магний необходим организму для поддержания оптимального уровня сахара в крови. Магний участвует в расщеплении глюкозы в крови и снижает инсулинорезистентность клеток, улучшая их чувствительность к собственному инсулину. Это снижает риск диабета.

Для более здоровых костей

Магний в семенах конопли также помогает строить кости. Магний, а также кальций являются важными элементами для повышения плотности костей. Эти минералы ценные в борьбе с остеопорозом и играют важную роль в его профилактике.

Pнимае запор

Семена конопли очень богаты клетчаткой, которая ускоряет опорожнение кишечника и питает содержащиеся в них полезные бактерии. Это помогает облегчить запор и улучшить обмен веществ. Добавьте ложку семян конопли до завтрака с йогуртом и овсянкой. Это улучшит дефекацию и сделает стул более мягким.

Улучшить память и концентрацию

Семена конопли стимулируют деятельность мозга, улучшая память и концентрацию внимания. Об этом свидетельствуют данные недавнего исследования, цитируемого verywellhealth.com. Ученые обнаружили, что семена конопли предотвращают повреждение клеток мозга и нервной системы, вызванное воспалением тканей.