В закрытую 10 лет страну впервые прибыли туристы

Британская Daily Mail сообщила об оригинальной экскурсии, совершённой европейскими туристами. «Рейд» примерно из 100 европейских туристов впервые за десять лет отправился в Ливию. «Люди здесь очень гостеприимны… Ливийцы снова хотят видеть туристов», — приводит издание слова одного из туристов, француза Жан-Поля, вернувшегося в Ливию через десять лет после первой поездки.

Это был первый организованный туристический тур для иностранных гостей за последние десять лет: все эти годы Ливию содрогалась гражданская война, после того как западные страны постарались уничтожить диктатуру Муаммара Каддафи. Как заявил гид Али аль-Куба – он хочет «взломать стену страха» для иностранцев, желающих посетить крупную Ливийскую Сахару.

Однако пока туристов пускают фактически под конвоем: гости из Европы прибыли из-за пограничного перехода с Тунисом, который открылся в сентябре после нескольких месяцев закрытия из-за пандемии коронавируса. Далее, в сопровождении сотрудников службы безопасности, туристы посетили старый город Гадамес, оазис в пустыне, примерно в 650 километрах (400 миль) юго-западнее ливийской столицы Триполи. Колонну джипов с туристами сопровождали «полицейские сирены» и вооруженная охрана, как отмечает издание.

«10 лет это было невозможно – потом нам сказали, что мы наконец можем вернуться в поездку под наблюдением и с охраной», – заявил вышеупомянутый французский турист. Среди пожелавших посетить экскурсию можно было найти итальянских, французских, исландских и швейцарских туристов через город.

При этом, как не забывает упомянуть британское издание, Ливия была преимущественно закрыта для туристов в течение четырех десятилетий правления Муаммара Каддафи. «Туризм был крохотной отраслью в Ливии, в экономике которой с середины 20 века преобладали нефть и газ. Но в 2000-х годах наблюдался кратковременный всплеск, когда режим Каддафи наладил связи с внешним миром, что было вызвано отменой санкций ООН в 2003 году, в частности, запрета на полеты».

Однако последние 10 лет, начиная с 2011 года, в страну туристов не допускала гораздо более существенная причина – гражданская война после свержения «диктатора». «Сегодня благодаря году относительного покоя после прекращения огня в октябре 2020 года и мирного процесса под руководством Организации Объединенных Наций, первая группа туристов с 2012 года смогла приехать в тур, оплаченный государством», — добавляет Daily Mail.

Город-оазис Гадамес, бывший целью туристов, известен под названием «жемчужины пустыни». Он внесен в список ЮНЕСКО, это доримское берберское поселение и ключевой пункт торговых путей Сахары. Город имеет уникальную многоуровневую архитектуру с белыми крытыми улочками, недоступными для летнего солнца.

Впрочем, экскурсия вряд ли станет массовой: в стране по-прежнему наблюдаются локальные вспышки боевых действий и большинство стран советуют своим гражданам воздерживаться от посещения. Однако Халед Дердера, организовавший турне, сказал, что хочет отрицать идею о том, что Ливия – «страна в упадке». «Идея поездки заключалась в том, чтобы вернуть европейских туристов – и сегодня они здесь, на ливийской земле», – сказал он.