В миг осиротел большой теннис после сенсационного заявления Федерера. Слезы болельщиков превратились в океан. После внезапного ухода Серены Уильямс, зачехляет ракетку вторая легенда. Тем не менее мотивы 41-летнего спортсмена понять можно. Роджер на протяжение последних пяти сезонов сильно страдал от застарелой травмы колена.

Об этом знали любители ставок и по возможности избегали заключать пари на встречи швейцарского спортсмена. Он регулярно снимался с соревнований прямо по ходу встреч. Бетторы чаще работали по играх других звезд. На противостояниях с участием Новака Джоковича было гораздо больше ставок.

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Федерер ушел гордо

Вся карьера великого теннисиста прошла в преодолении проблем и препятствий на пути к успеху. В самом юном возрасте тренеры нередко отчитывали Роджера за отсутствие концентрации. Мальчика внял совету мудрого наставника и выбросил из головы шалости.

Уже в юном возрасте Федерер получил много похвалы за свой собственный стиль нанесения ударов и потрясающее чувство мяча. Он стал одним из первых теннисистов, кто пробовал выходы к сетке из сложных ситуаций. Роджер всегда стремился обострить игру.

Федерер — приверженец хитрых комбинаций, когда с помощью форхэндов он разбрасывал соперника по корту и затем добивал коротким атакующим выпадом.

Теннисист выиграл двадцать кубков самого престижного Большого шлема. Этим фактом 41-летний спортсмен навсегда вписал свое имя в книгу рекордов.

После завершения карьеры игрока Роджер не собирается покидать любимый вид спорта. Швейцарец уже получил приглашение возглавить один из департаментов теннисной ассоциации, который отвечает за продвижение этого вида спорта. Остаются и несколько благотворительных проектов. Федерер заявил, что вряд ли станет тренировать кого-нибудь. Не в ближайшие десять — пятнадцать лет, такие временные рамки поставил легендарный теннисист. В последний раз на корте Федерер появится в конце сентября.