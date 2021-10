Умерла звезда всеми любимого телесериала «Друзья»

Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, который сыграл Гюнтера в любимом многими поколениями сериале «Друзья», умер в возрасте 59 лет, сообщает BBC.

«Тайлер мирно скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в воскресенье утром», — говорится в заявлении его менеджера.

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz

— FRIENDS (@FriendsTV) October 24, 2021