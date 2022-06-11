ТОП 6 лучших моделей смарт-часов для детей

Умные часы для ребенка могут стать не только устройством, показывающим время, но и достаточно полезным гаджетом, который позволит постоянно держать связь с ребенком, контролировать его местонахождение и множество других интересных и полезных функций. В этой подборке мы собрали для вас десять лучших моделей детских смарт-часов.



Smart Baby Watch Q500 / DF33

И первыми в нашем списке стали смарт-часы Q500/DF33. Изготовлены из высококачественных материалов и имеют сертификат защиты от воды и пыли IP67. Доступны в трех цветах: голубой, сиреневый и розовый. Q500 имеют цветной сенсорный экран 1,44 дюйма с разрешением 240 х 240 пикселей. В правом верхнем углу гаджет оснащен 2-х мегапиксельной камерой для видеозвонков. Работают часы на процессоре MTK6735M в паре с модулями GPS+LBS+WiFi, операционная система Android 6.0. Объем внутренней памяти составляет 4 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 615мАч, чего вполне достаточно для 1,5-2 дней интенсивного использования.



GSMIN BW2

Часы имеют высококачественную конструкцию, отвечающую всем санитарным нормам. Они доступны в синем и розовом цветах. Смарт-часы имеют цветной сенсорный OLED дисплей с диагональю 1,44 дюйма. Над дисплеем часы также оборудованы камерой для видеозвонков. Гаджет оснащен микрофоном, динамиком, слотом для сим-карты (поддержка сетей 2G, 3G,4G), GPS-модулем, акселерометром и кнопкой экстренного вызова. Емкость аккумулятора составляет 680 мАч, поэтому часы на полном заряде будут работать примерно 4 дня.



Elari KidPhone 4G

В тройку попала и эта модель. Полезной функцией является то, что родители смогут отслеживать местоположение своего ребенка. Корпус изготовлен из высококачественного и ударопрочного материала, а ремешок из гипоаллергенного силикона. Часы имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Оснащены 1,3-дюймовым цветным экраном с разрешением 240 х 240 пикселей. Кроме того, они оснащены 2 Мп камерой, динамиком, микрофоном и слотом для сим-карты. Гаджет совместим со всеми версиями операционных систем Android и iOS. Емкость аккумулятора составляет 620 мАч, которой хватит до 48 часов автономной работы в режиме ожидания.



Smart Watch DF25 (Q100)

Детские смарт-часы, которые выдерживают погружение под воду на 30 минут! Дизайн самого гаджета достаточно интересен и ярок, поэтому для ребенка это может стать отличным вариантом. Материалы, из которых он изготовлен, отвечают всем санитарным нормам и требованиям качества. Доступен в трех цветах: голубой, фиолетовый и черный. Гаджет оснащен сенсорным экраном 1,22 дюйма с разрешением 240 х 240 точек. Сам экран изготовлен из закаленного 2.5D стекла, что делает его достаточно стойким к повреждениям. Оснащены процессором MTK2503 и 128 Мб оперативной памяти. Smart Watch DF25 (Q100) также имеют датчик GPS, микрофон с высокой четкостью звука и динамика, Bluetooth 3.0 и совместимые с устройствами на операционной системе Android и iOS. Емкость аккумулятора составляет 420 мАч — это примерно 5 дней работы в режиме ожидания.



Jet Kid Vision 4G

Весьма интересная модель с привлекательным дизайном и встроенным GPS трекером для отслеживания активности ребенка. Изготовлены часы из высококачественных материалов, прошедших проверку на качество и антиаллергенность. Оснащены 1,44-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 240х240 пикселей. Над экраном разместилась камера для видеозвонков с разрешением всего 0,3 МП. Также смарт-часы оснащены микрофоном, динамиком, слотом для Nano-SIM с поддержкой сотовой связи 2G, 4G LTE, модулем GPS и акселерометром. Емкость аккумулятора составляет 700 мАч, которой хватит на 1-3 дня в зависимости от интенсивности использования. Jet Kid Vision 4G имеют 4 ГБ встроенной памяти и 128 МБ оперативной. Без проблем работают на базе Android 5.2 или на базе iOS 8 и выше.



HerzBand Kids



Смарт-часы, которые могут измерять температуру ребенка. Оснащены большим экраном 1,44 дюйма с HD качеством и разрешением 240х240 пикселей, поэтому даже при ярком солнечном освещении дисплей будет оставаться читабельным. Процессор угодника RDA8955, который работает в связи с 32 МБ встроенной памяти и 32 МБ оперативной. К смартфону часы подключаются с помощью Bluetooth и одинаково хорошо работают как со смартфонами на базе Android, так и на базе iOS. Гаджет также оснащен 0,3 МП камерой, GPS-трекером, кнопкой SOS для экстренной связи с запрограммированными номерами, динамиком, микрофоном, слотом для сим-карты и температурным датчиком. А с помощью приложения к часам можно отслеживать местоположение ребенка, температуру, и даже прослушивать в какой обстановке находится ребенок с помощью динамика. Емкость аккумулятора составляет 400 мАч. Такой емкости хватит на 1-3 дня работы в зависимости от интенсивности использования и на 3-4 дня автономной работы в режиме ожидания.