Стейки из мяса, ради которых не убивают животных

Что общего у Билла Гейтса, Ричарда Брэнсона и Леонардо Ди Каприо? Все трое заинтересованы в искусственном мясе. Они инвестировали в стартапы, которые разрабатывают технологии для синтетических мясных продуктов. Три VIP-инвестора считают, что «мясо из пробирки» внесет решающий вклад в защиту климата и сокращения фабричного земледелия. Так считают ученые из университетов Оксфорда и Амстердама, которые подсчитали, что при производстве так называемого «мяса in vitro» используется на 96% меньше воды, на 99% меньше сельскохозяйственных земель, а технология сокращает выбросы атмосферных газов на 78-96% — и все это по сравнению с производством мяса животных. Не будем забывать и о моральном аспекте: в этой технологии не убивают животных.

В основе лежит именно технология «in vitro», основанная на клетках из мяса животных: клетки берутся у свиней, кур или крупного рогатого скота, которые затем культивируются в лаборатории. Новые продукты помогут удовлетворить растущий в мире голод по мясу, так как, по данным Всемирной продовольственной организации, к 2050 году мировой спрос на мясо увеличится на целых 70%.

В Сингапуре и Израиле уже подают синтетическое мясо

Синтетическое мясо уже вошло в меню ресторанов в нескольких странах мира. В изысканном сингапурском ресторане Club 1880 гости теперь могут заказать порцию хрустящей курицы с кунжутным панаде и макаронными клецками за 15 евро. Синтетическое мясо также в Сингапуре, а теперь и в Израиле.

Калифорнийская компания Eat Just получила первую в мире лицензию на синтез мяса из мышечных клеток животных в 2020 году. Но на рынок уже вышло не менее 80 компаний по производству мяса, выращенного в лабораторных условиях, что привлекло серьезных инвесторов. Но и традиционные пищевые концерны проявляют деловой интерес к новым разработкам.

Так что «мясо in vitro» вскоре может войти в серьезное промышленное производство. Компания Eat Just планирует построить большой завод в Катаре. Если власти этой страны разрешит продажу синтетического мяса, калифорнийская фирма может вскоре начать поставлять его по всему миру.

Но «мясо из пробирки» также встречает сопротивление. Знаменитый шеф-повар Сара Винер, например, считает, что это опасный тупик. Она говорит, что при производстве синтетического мяса будет тратиться гораздо больше энергии и других ресурсов.

Дело в том, что для массового производства искусственного мяса потребуются огромные биореакторы, которые потребляют колоссальное количество электроэнергии, признает Сильвия Вольф из Технологического института Карлсруэ. Кроме того, для выращивания стволовых клеток будет использоваться питательный бульон из эмбрионов телят, а это значит, что придется убить миллионы телят. Ученые ищут решения этой проблемы, пытаясь заменить телячью сыворотку растительными компонентами, например, из водорослей.

Это все еще слишком дорого

Но самое большое препятствие для новой технологии возникает — как это часто бывает — из-за стоимости. В 2013 году лабораторная фрикаделька прежнему стоила 250 000 евро. Так, сегодня ее можно съесть «уже» за 45 евро, но по-настоящему конкурентоспособная рыночная цена будет достигнута только в 2030 году, считают эксперты. Однако уже сейчас набирает силу мнение, что в долгосрочной перспективе лабораторное мясо станет дешевле натурального. Одна большая консалтинговая компания даже прогнозирует, что в 2040 году только 40% мясных продуктов будет проводиться из мяса убитых животных.

В Германии не ожидают, что завтра в супермаркетах появится синтетическое мясо. В отличие от Сингапура и Израиля, органы здравоохранения Германии еще не выдали соответствующую лицензию. А интерес немецких потребителей, похоже, пока не так велик.