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Самая высокая в мире страна уменьшается в размерах

Глеб Парфененко
Самая высокая в мире страна уменьшается в размерах

Согласно исследованию статистического управления страны, поколения голландцев, которые родились в 2001 году, меньше тех, кто родился в 1980 году.

Высокие голландские 19-летние мужчины нынче в среднем имеют рост 182,9 см, а женщины — в среднем 169,3 см.

Такие факторы, как иммиграция и питание, вероятно, ответственные за изменение роста, обращает вспять полтора века быстрого роста, говорится в исследовании.

«В прошлом веке мы становились все выше и выше, но с 1980 года рост остановился», — говорится в тексте. «Мужчины 2001 года рождения в среднем на 1 см ниже, чем поколение 1980 года, женщины — на 1,4 см».

Но не все потеряно.

«Нидерланды по-прежнему является самой страной в мире», — говорится в заявлении Центрального статистического бюро.

По данным на 2020 год, голландцы опережают Черногорию, Эстонию и Боснию, а женщины опережают Черногорию, Данию и Исландию по данным на 2020 год.

Самые низкие показатели у мужчин — в Восточном Тиморе, а у женщин — в Гватемале.

Самая высокая в мире страна уменьшается в размерах
iStock/Getty Images

Общие причины сокращения Нидерландов не совсем ясны. Одной из причин является иммиграция, «особенно людей незападного происхождения», которая, по данным исследования, в среднем ниже. Но рост также «застопорилось» среди голландцев, чьи родители, бабушки и дедушки родились в Нидерландах, говорится в релизе.

Исследование основано на самоизмерениях 719000 голландцев в возрасте от 19 до 60 лет.

Голландцы не всегда были такими высокими. В начале 19 века они были низкими по европейским меркам и начали расти только после 1840 года.

Еще сто лет назад титулы самых высоких людей принадлежали США и Скандинавии, и только поколение, родившееся в конце 1950-х годов, переняло это звание у голландцев.

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