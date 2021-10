Рэпер Тайга арестован по подозрению в домашнем насилии

Рэпер Тайга был арестован в Лос-Анджелесе по подозрению в домашнем насилии и освобожден под залог в 50 000 долларов, сообщает Associated Press.

Причина — загружены в интернет фотографии бывшей девушки рэпера Камарина Свонсон, на которых она c синяком под глазом.

Rapper Taiga has been arrested following reports of domestic violence in the Hollywood Hills. https://t.co/5fXKyYElrQ

— GreeleyTribune.Net (@Greeley_Tribune) October 12, 2021