Последний Джеймс Бонд бьет рекорды. В первый день он заработал почти 5 миллионов фунтов стерлингов.

В пятницу продюсеры заявили, что последний фильм о Джеймсе Бонде «Нет времени умирать» собрал от 4,5 до 5 млн фунтов в первый день его показа в британских и ирландских кинотеатрах.

«Не время умирать» — последний фильм с агентом 007 в главной роли в исполнении Дэниела Крейга — состоялась мировая премьера во вторник в Королевском Альберт-холле в Лондоне, а в четверг он был выпущен для регулярного проката в Великобритании и Ирландии. В четверг его показали в обеих странах в рекордных 772 кинотеатрах — на 25 больше, чем «Звездные войны: Скайуокер. Возрождение» в 2019 году.

Universal Pictures сообщила, что в четверг выручка упала на 13 процентов выше, чем в первый день просмотра предыдущей Бонда — «Призрака» — с 2015 года, но на 26 процентов ниже, чем у «Skyfall» в 2012 году.

Полуночные показы в Великобритании и Ирландии посетили более 30 000 человек, а за первые четыре дня показа предпродажные билеты купили 1,6 млн человек. Это около 12 процентов. больше, чем было у «Спектра», и примерно так же, как у «Скайфолла». Gower Street Analytics, аналитик киноиндустрии, прогнозирует, что в первую неделю показа «Нет времени умирать» составит 92%. все кассовые сборы в британских и ирландских кинотеатрах.

Статистические данные о количестве зрителей «Не время умирать» и доходах от билетов тщательно отслеживаются. Этот фильм — самая громкая премьера с момента открытия кинотеатров, поэтому проанализированные данные будут сигналом того, насколько люди возвращаются в кинотеатры.

Из-за пандемии премьера фильма «Не пора умирать» несколько раз откладывалась — изначально фильм должен был выйти в прокат ранней весной прошлого года.

Режиссер — американец Кэри Джоджи Фукунага, а вместе с Крейгом снимаются Леа Сейду, Рами Малек и Лашана Линч. По прогнозам, фильм заработает 90 миллионов долларов по всему миру в первые выходные.

После премьеры в Королевском Альберт-Холле большинство британских критиков оценили фильм очень положительно, многие из них поставили ему пять звезд, хотя некоторые также предположили, что действие не полностью оправдывает свою продолжительность: целых 163 минуты.