Огромное фабрика по производству марихуаны отравляет дом принца Гарри и Меган

Огромное фабрика по производству марихуаны, построенная недалеко от дома принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито, штат Калифорния, регулярно отравляет этот район, пишет британское «Mirror».

По данным газеты, завод с 20 теплицами для конопли находится менее чем в десяти минутах езды от поместья герцога и герцогини Сассекском за 15 миллионов долларов.

Местные жители неоднократно жаловались на специфический запах, который распространяется по территории завода. По словам 60-летнего местного жителя Грегори Гандруда, проезжая по шоссе возле завода, ему пришлось остановиться, потому что он «потерял поток своих мыслей».

Владельцы объекта пообещали установить новые «системы контроля запаха». Другой местный житель, Ричард Майнардс, говорит, что фабрика начала работу в 2016 году, когда в штате было легализовано производство марихуаны.