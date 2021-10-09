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Новый обвал Facebook и Instagram

Глеб Парфененко
Новый обвал Facebook и Instagram

Прошлой ночью Facebook, Messenger и Instagram снова стали недоступны для пользователей в некоторых частях мира. Пользователи сообщали о перебоях в работе социальных сетей, говорится на сайте Downdetector.

Компания устранила проблемы, которые привели ко второму прерывания ее работы на этой неделе, извинилась перед пользователями и заявила, что сбой был вызван «неправильной конфигурацией» маршрутизаторов.

«Мы искренне извиняемся, если у вас не было доступа к нашим социальных сетей в течение последних нескольких часов. Мы устранили проблему и еще раз благодарим вас за терпение на этой неделе», — говорится в сообщении Facebook.

Данные о проблемах с Facebook стали появляться после 21:00 в пятницу. Пользователи в США и Европе выразили недовольство работой сайта и мобильного приложения. Через несколько минут после первых сообщений о сбоях в работе Facebook также появились сообщения о проблемах с Instagram.

В понедельник Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp были недоступны в течение нескольких часов во многих частях мира.

Facebook переживает серьезный кризис после того, как его внутреннее расследование показало, что он способствует распространению ненависти и дезинформации, ведет к усилению поляризации и Instagram может нанести вред психическому здоровью девочек-подростков.

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