Микроволновая печь – отличный инструмент для быстрого нагрева еды

Кухня всегда является разнообразием оборудования, техники и инструментов, что позволит ускорить и упростить процесс приготовления и употребления блюд. Одним из важнейших элементов на кухне является микроволновая печь, которую часто используют для нагрева готовых блюд, но иногда ее использованию и для приготовления по разным рецептам.

Техника отличается продвинутым функционалом и обладает уникальными характеристиками. Производители готовы предложить разнообразие решение, чтобы купленная микроволновка соответствовала запросам. Удобней всего это сделать через интернет-магазин «Фокстрот», где есть большое количество предложений на выбор. На все товарные позиции производитель предлагают гарантию.

Объем печи

Для правильного определения данного параметра нужно оценить количество людей в семьи и понять, какие именно блюда будут там готовиться. Всего есть три варианта:

Малолитражные . Объем всего до 20 литров и такой печи достаточно для 1-2 человек. Как правило, у них невысокая мощность 700-800 Вт, но можно отварить овощи в воде; Средние . Их объем до 25 литров. Некоторые модели дополняются функцией гриль, что позволит готовить большое количество разных блюд; Большие . До 40 литров с возможностью разогреть много еды для большой компании. Иногда такие печи используют как альтернативное решение духовкам.

После определение объема необходимо обратить внимание на другие параметры и характеристики.

Способы управления

По данному критерию микроволновые печи разделяются на несколько категорий:

Механические . Одна панель и несколько тумблеров для выбора режима и временного интервала. Такими органами управления оснащаются бюджетные модели; Кнопочные . Панель кнопок позволит указать количество минут и мощность, активировать соответствующий режим, а также включить и отключить микроволновую печь; Сенсорные . Легкое нажатие на панели активирует соответствующий режим; Комбинированные . Панель может дополняться сенсором и кнопками одновременно.

Некоторые микроволновые печи можно программировать самостоятельно или выбирать конкретный режим, чтобы параметры задавались автоматически.

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Разнообразие модельного ряда микроволновых печей позволит сделать идеальный выбор, основываясь на своих запросах. Техники достаточно, тем более есть подробное описание и характеристики, фотографии помогут сделать наглядный выбор.