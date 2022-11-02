Микроволновая печь – отличный инструмент для быстрого нагрева еды

Кухня всегда является разнообразием оборудования, техники и инструментов, что позволит ускорить и упростить процесс приготовления и употребления блюд. Одним из важнейших элементов на кухне является микроволновая печь, которую часто используют для нагрева готовых блюд, но иногда ее использованию и для приготовления по разным рецептам.
Техника отличается продвинутым функционалом и обладает уникальными характеристиками. Производители готовы предложить разнообразие решение, чтобы купленная микроволновка соответствовала запросам. Удобней всего это сделать через интернет-магазин «Фокстрот», где есть большое количество предложений на выбор. На все товарные позиции производитель предлагают гарантию.
Объем печи
Для правильного определения данного параметра нужно оценить количество людей в семьи и понять, какие именно блюда будут там готовиться. Всего есть три варианта:
- Малолитражные. Объем всего до 20 литров и такой печи достаточно для 1-2 человек. Как правило, у них невысокая мощность 700-800 Вт, но можно отварить овощи в воде;
- Средние. Их объем до 25 литров. Некоторые модели дополняются функцией гриль, что позволит готовить большое количество разных блюд;
- Большие. До 40 литров с возможностью разогреть много еды для большой компании. Иногда такие печи используют как альтернативное решение духовкам.
После определение объема необходимо обратить внимание на другие параметры и характеристики.
Способы управления
По данному критерию микроволновые печи разделяются на несколько категорий:
- Механические. Одна панель и несколько тумблеров для выбора режима и временного интервала. Такими органами управления оснащаются бюджетные модели;
- Кнопочные. Панель кнопок позволит указать количество минут и мощность, активировать соответствующий режим, а также включить и отключить микроволновую печь;
- Сенсорные. Легкое нажатие на панели активирует соответствующий режим;
- Комбинированные. Панель может дополняться сенсором и кнопками одновременно.
Некоторые микроволновые печи можно программировать самостоятельно или выбирать конкретный режим, чтобы параметры задавались автоматически.
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Разнообразие модельного ряда микроволновых печей позволит сделать идеальный выбор, основываясь на своих запросах. Техники достаточно, тем более есть подробное описание и характеристики, фотографии помогут сделать наглядный выбор.