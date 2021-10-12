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Меган Маркл пыталась помириться с подругой с помощью золотого браслета

Дружина Гаррі відправила його Міддлтон, щоб подякувати їй за допомогу в організації весілля

Глеб Парфененко
Меган Маркл пыталась помириться с подругой с помощью золотого браслета

Меган Маркл подарила Кейт Миддлтон браслет в знак мира после свадьбы Гарри и Меган, которое состоялось в мае 2018 года.

Браслет был золотой и персонализированный. Жена Гарри отправила его Кейт, чтобы поблагодарить ее за помощь в организации свадьбы и чтобы эти двое могли помириться.

Некоторое время назад стало известно, что между ними произошла ссора перед свадьбой. В интервью Опре Уинфри Маркл сказала, что Миддлтон расстроилась из-за платьев подружек невесты (включая дочь Уильяма и Кейт принцессу Шарлотту) и через это доказала Меган до слез, сообщает teenproblem.net.

После этого Кейт поняла свою ошибку и извинилась — она ​​послала Меган записку с извинениями и букет, говорится в книге «Меган: голливудская принцесса» с автором Эндрю Мортоном.

«Все хлопоты, связанные с платьями подружек невесты, теперь в прошлом. После этого Меган подарила Кейт и шести ее близким подругам золотые браслеты в знак благодарности за помощь и поддержку», — пишет автор.

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