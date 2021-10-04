Леонардо Ди Каприо инвестировал в производителей «пробирочного» мяса

Леонардо Ди Каприо, один из самых известных и высокооплачиваемых актеров в мире, вложил средства в два стартапа, разрабатывающих технологию «выращивания» мяса в лаборатории. Речь идет о голландском мясе Моса и израильских фермах Алеф.

Фермы Mosa Meat и Aleph специализируются на производстве говядины непосредственно из клеток животных. В течение многих лет ДиКаприо продвигал свой имидж для продвижения деятельности по защите окружающей среды и климата, поэтому вложения в этот вид бизнеса неудивительны.

Компании по производству лабораторного мяса хотят удовлетворить спрос на мясо, но способом, который радикально отличается от промышленного животноводства, поскольку не только не убивает их, но и исключает значительный углеродный след традиционного животноводства.

Mosa Meat — голландский стартап, основатели которого в 2013 году впервые представили гамбургер из говядины, приготовленный в лаборатории. Три года спустя они основали компанию и в настоящее время работают над увеличением производственных мощностей, чтобы удовлетворить спрос в ближайшем будущем.

Марк Пост, один из двух основателей Mosa Meat, представляет первый бургер из пробирки в 2013 году.

Израильские фермы Aleph производят говяжьи стейки из генетически немодифицированных клеток, выделенных из живой коровы, без вреда для животных. Стартап был основан в 2017 году, а в декабре 2018 года показал первый приготовленный им стейк.

Мясо из лаборатории, Леонардо Ди Каприо и гиганты рынка

Обе компании, заявляя, что их инвестором является всемирно известный актер, утверждают, что выращенное мясо позволит потребителям наслаждаться его ценностями и не потребует от людей серьезных изменений в поведении. На это ссылаются сторонники перехода от мясной диеты к растительной диете — частично или полностью. Производители мяса в пробирках прогнозируют, что стоимость этого рынка может достичь 25 миллиардов долларов в следующие 10 лет.

Это оценки экспертов McKinsey, глобальной стратегической консалтинговой компании, которая в одном из отчетов также подсчитала, что в 2020 году в мясную промышленность было инвестировано около 350 миллионов долларов, а в 2021 году — уже 250 миллионов долларов. Это довольно внушительная сумма, если учесть, что на данный момент в этой отрасли меньше 100 стартапов.

Леонардо Ди Каприо работает в интересной компании, деньги на мясо из пробирки предоставили как инвесторы, ранее работавшие на традиционном продовольственном рынке (американские Tyson Foods или Cargill), так и те, кто больше известен своими инвестициями в новейшие технологии — вот японский SoftBank.

Что сам Ди Каприо говорит о своих инвестициях? «Одним из наиболее эффективных способов борьбы с климатическим кризисом является изменение нашей системы производства продуктов питания. Mosa Meat и Aleph Farms предлагают новые способы удовлетворить мировой спрос на говядину, одновременно решая некоторые из наиболее насущных проблем современного промышленного производства говядины. Я могу присоединиться к ним в качестве советника и инвестора, когда они готовятся предложить свой продукт потребителям», — сказал актер, цитируемый в пресс-релизе.