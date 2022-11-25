Когда может пригодиться маленький аккумуляторный фонарик

В зависимости от предназначения, фонарики делят на тактические, охотничьи, инспекционные, спортивные, универсальные. Последние — самые популярные. Они компактные и легкие, их удобно использовать в домашних условиях. Выделяют те, что на одноразовых батарейках и перезаряжаемых аккумуляторах. Первые — дешевле, вторые — эргономичнее и практичнее. Время работы на одном заряде зависит от энергоемкости встроенного аккумулятора, а также от мощности и дальности светового потока. Влияет на автономность также режим работы, например, экономный разряжает батарею медленнее, чем «стробоскоп»

Маленькие ручные аккумуляторные фонарики, в отличие от других электрических, не привязаны к розетке. У них разнообразная сфера применения.

Освещение жилых помещений

Длительные отключения электроэнергии приносят «раздрай» в привычный размеренный образ жизни. При отсутствии света практически невозможно читать, приготовить ужин, принять душ или уложить ребенка спать. С ручным фонариком все решаемо. Его можно:

положить на подоконник, холодильник или напротив столешницы, чтобы осветить всю рабочую зону или хотя бы ее часть;

расположить на корзине для белья или раковине так, чтобы стало светло в ванной;

держать в руках во время чтения, прицельно подсвечивая страницы.

При свете фонарика также получится провести ревизию в шкафу или ящике с косметикой. В свободное время до этих дел не доходят руки, а в период плановых отключений это отличный способ отвлечься от насущных проблем.

Освещение хозяйственных помещений

Владельцы жилищ в частном секторе как никто другой ценят компактные фонарики, которые помогают ориентироваться в пространстве в не электрифицированных хозяйственных помещениях. Например, в погреб с заготовками на зиму без ручного или налобного фонаря отправляться рискованно: можно упасть на ступеньках и получить травму или зацепить стеллаж с консервацией и разбить банку. В сарае без освещения подстерегает еще больше опасностей: там обычно на каждом шагу стоят предметы, которые легко не заметить. Хорошо, если случайно уронишь старый рюкзак со снастями для рыбалки, куда хуже — если это будет молоток, который «приземлится» на ногу.

Игры с детьми

Когда нет ни света, ни интернета, кажется, что доступных развлечений для ребенка практически не осталось. Особенно, если он привык к мультикам, видеоиграм и Ютубу. Это не так, ведь можно придумать увлекательные игры с использованием подручных средств. Фонарик — отличный помощник в этом деле.

Игры с ручным фонарем на аккумуляторе:

Театр теней. Забава, которая развивает воображения и позволяет выпустить фантазию на волю. Дети любят что-то выдумывать, для них это идеальный досуг. «Догонялки». Потребуется несколько фонариков, чтобы один «водил», а остальные — догоняли его луч. «Свечка». Модернизированная игра из летних лагерей. Все члены семьи по очереди передают друг другу включенный фонарик и рассказывают интересную историю.

Поиск предметов

Мелкие вещицы вроде резинок, заколок или пробок от бутылок часто теряются дома. Самое популярное место скопления потерянных предметов — под кроватью или диваном. Во время генеральной уборки постоянно приходится натыкаться на склады «потеряшек». Миниатюрный ручной фонарик позволяет разбирать их, не отодвигая мебель.

Для осветительного прибора с выносливым аккумулятором всегда найдется работа. Его стоит приобрести про запас, чтобы быть готовым к плановым отключениям, проблемам с уличным освещением и другим «сюрпризам».