Генеральный директор Apple продал акции Apple на сумму более 750 млн долларов

На этой неделе Тим Кук продал акции Apple на сумму более 750 млн долларов. Проданный пакет бумаг был бонусным и достался Тиму Куку еще 10 лет назад, когда он сменил Стива Джобса на посту главы Apple.

24 августа им были проданы 5 млн акций по цене 148-150 долларов за штуку на сумму 752 млн долларов. Сделки были частью заранее подготовленного плана продажи акций, принятого в августе прошлого года, по схеме, используемой руководителями американских компаний.

Более половины продаж, на сумму 397 млн долларов, были удержаны Apple для покрытия налоговых обязательств Тима Кука при реализации опционов.

Ранее сообщалось, что финансовые показатели Apple Inc. в прошедшем финансовом году превзошли внутренние цели компании, что позволило ей увеличить бонусные выплаты топ-менеджерам.

Денежное вознаграждение главного исполнительного директора Apple Тима Кука за 2020 фингод, завершившийся в сентябре, выросло на 40%, до 10,7 млн долларов, свидетельствуют документы, направленные Apple в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). В 2019 фингоду сумма вознаграждения Кука уменьшилась на 36%, поскольку показатели прибыли и выручки Apple снизились.

По итогам 2020 фингода, несмотря на пандемию коронавируса, прибыль Apple выросла на 3,9% благодаря скачку спроса на выпускаемые компанией ноутбуки и планшеты в условиях, когда множество людей по всему миру перешло на удаленную работу и дистанционное обучение. Капитализация Apple в 2020 году взлетела на 80% и превысила 2 трлн долларов.

Кроме того, в минувшем году в собственность Кука перешли акции Apple общей стоимостью 281,9 млн долларов, которые он получил с ограничениями в рамках долгосрочного пакета стимулирующих выплат, оформленного в 2011 году, когда он стал CEO Apple.

Новый план поощрения Кука, принятый в сентябре 2020 года, предусматривает передачу главе Apple акций, которые перейдут в его собственность в 2023-2025 годах. Это дает Куку стимул оставаться во главе компании в ближайшие годы, писал The Wall Street Journal.