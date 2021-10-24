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Дженнифер Гейтс, дочь Билла Гейтса, вышла замуж за египетского всадника Найела Нассара (Фото)

Глеб Парфененко
Дженніфер Гейтс, дочка Білла Гейтса, вийшла заміж за єгипетського вершника Найела Нассара (Фото)

Американский профессиональный конный спортсмен и шоу-прыгун Наэль Нассар отпраздновал свадьбу с Дженнифер Гейтс, дочерью американского миллиардера Билла Гейтса.

Нассар связал себя узами брака с Дженнифер на Katb Kitab, исламской церемонии бракосочетания в пятницу вечером, на которой даже присутствовали некоторые из близких друзей семьи.

Дженнифер Гейтс, дочь Билла Гейтса, вышла замуж за египетского всадника Найела Нассара (Фото)

Во время свадебной церемонии Билл Гейтс и пара смеялись вместе с Мелиндой Френч Гейтс, которая рассталась с Гейтсом в августе после 27 лет брака.

Дженнифер Гейтс, дочь Билла Гейтса, вышла замуж за египетского всадника Найела Нассара (Фото)

Молодожены сфотографировали свадебную церемонию возле дома, а Гейтс и Мелинда охотно сфотографировались с молодоженами.

Дженнифер Гейтс, дочь Билла Гейтса, вышла замуж за египетского всадника Найела Нассара (Фото)

По сообщениям американской прессы, стоимость церемонии превысила два миллиона долларов.

Дженнифер Гейтс, дочь Билла Гейтса, вышла замуж за египетского всадника Найела Нассара (Фото)

Британская газета Daily Mail сообщила, что грузовики, принадлежащие одной из известных сетей ресторанов, перевозили пищу, предоставленную гостям на ферме, принадлежащей паре.

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