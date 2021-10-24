Дженнифер Гейтс, дочь Билла Гейтса, вышла замуж за египетского всадника Найела Нассара (Фото)

Американский профессиональный конный спортсмен и шоу-прыгун Наэль Нассар отпраздновал свадьбу с Дженнифер Гейтс, дочерью американского миллиардера Билла Гейтса.
Нассар связал себя узами брака с Дженнифер на Katb Kitab, исламской церемонии бракосочетания в пятницу вечером, на которой даже присутствовали некоторые из близких друзей семьи.
Во время свадебной церемонии Билл Гейтс и пара смеялись вместе с Мелиндой Френч Гейтс, которая рассталась с Гейтсом в августе после 27 лет брака.
Молодожены сфотографировали свадебную церемонию возле дома, а Гейтс и Мелинда охотно сфотографировались с молодоженами.
По сообщениям американской прессы, стоимость церемонии превысила два миллиона долларов.
Британская газета Daily Mail сообщила, что грузовики, принадлежащие одной из известных сетей ресторанов, перевозили пищу, предоставленную гостям на ферме, принадлежащей паре.