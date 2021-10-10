Латвия вводит чрезвычайное положение. Причина — тяжелая эпидемическая ситуация

В Латвии из-за очень сложной ситуации с пандемией чрезвычайное положение будет действовать на три месяца. Правительство хочет ускорить вакцинацию. Они будут сопровождаться гораздо более строгими эпидемическими ограничениями, чем раньше.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил на прошлой неделе журналистам, что тяжелая пандемическая ситуация в стране связана с большим количеством непривитых людей. — Приток большого количества пациентов с COVID-19 мешает оказывать многие медицинские услуги всем жителям, — сказал глава правительства Латвии.

В Латвии до сих пор полностью вакцинировано менее половины населения. Существенные ограничения, которые действуют с сегодняшнего дня, в основном распространяются на людей, которые до сих пор не получали вакцину.

В течение трех месяцев другие магазины, кроме товаров первой необходимости, не смогут работать в крупных торговых центрах. Большинство торговых точек и точек обслуживания будут доступны только для людей, имеющих сертификаты covid. Работники государственного сектора могут выполнять свои обязанности только после вакцинации.

Также была введена обязанность носить маски во всех комнатах. Это также относится ко всем школам.

Вчера в Латвии было обнаружено около 1400 новых случаев заражения.