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Законом Магнитского в действии: США ввели новые санкции против кубинских чиновников

Вони згідно Закону Магнітського

Глеб Парфененко
Законом Магнитского в действии: США ввели новые санкции против кубинских чиновников
Фото: AP / BTA

По сообщениям мировых информационных агентств, министерство финансов США ввело санкции в отношении трех кубинских чиновников, которые, по его утверждениям, участвовали в подавлении протестов в стране 11 июля.

Санкции предусмотрены Законом Магнитского, замораживает активы людей, которые, по мнению Соединенных Штатов, причастные к нарушениям прав человека, и запрещает американцам вести с ними дела.

Под санкциями попали глава Оперативного управления Революционных вооруженных сил Кубы и один из руководителей Генерального штаба генерал-майор Роберто Лерга Сотолонго, начальник центрального подразделения кубинской армии генерал-майор Андрес Лауреано Гонсалес Брито, и Абелельдо Хиезлери — в министерство внутренних дел Кубы.

Это четвертые санкции против кубинцев со стороны Соединенных Штатов с момента начала протестов на Кубе.

Источник: dnes

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