Северная Корея запустила ракету в Японское море. «У нас есть право испытывать оружие»

Северная Корея выпустила по крайней мере одну неопознанную ракету, упавшую в Японское море. Информацию об очередном покушении сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на руководителей генерального командования южнокорейской армии. По мнению японского военного командования, это могла быть баллистическая ракета.

В то же время посол Северной Кореи в ООН Киом Сонг заявил, что никто не может отказать его стране в праве на самооборону и проведение испытаний оружия. Он добавил, что Северная Корея готова к переговорам при условии, что Соединенные Штаты прекратят свою «враждебную политику» в отношении Пхеньяна.

На прошлой неделе сестра лидера Ким Чен Ына Ким Чжон Чен предложила обоим корейским государствам наладить отношения. Она сделала два заявления, которые показали, что коммунистический Север готов вести переговоры с Югом. Было высказано предположение, что Пхеньян также хочет поговорить о возобновлении работы корейского офиса связи в Кэсоне.

Северная Корея ранее его взорвала, продемонстрировав тем самым свое недовольство ходом переговоров с Южной Кореей и США.

Ким Чо Чен осудил «двойные стандарты» Южной Кореи и США, заявив, что они критикуют северокорейскую программу вооружений, в то время как страны продолжают расширять свой военный арсенал.

Новая администрация США практически не контактирует с северокорейскими официальными лицами.