Крупное месторождение нефти обнаружено в Кот-д’Ивуаре

В Кот-д’Ивуаре обнаружено крупное месторождение нефти с запасами около 2 млрд баррелей.

Как сообщил министр горной промышленности и энергетики Кот-д’Ивуара Томас Камара нефтяное месторождение было обнаружено консорциумом национальной компании Petroci и итальянской компании Eni.

Запасы месторождения составляют около 2 млрд баррелей нефти-сырца и 2,4 млрд кубических футов природного газа.

Данное открытие значительно увеличит добычу нефти и газа в Кот-д’Ивуаре, подчеркивается в сообщении.

Согласно последним официальным данным, добыча нефти в Кот-д’Ивуаре, которая составляла 3,3 млн баррелей в прошлом году, снизилась на 22,2 процента в текущем году и по состоянию на апрель составила 2,6 млн баррелей.

Всего в стране имеется 51 нефтяное месторождение, из которых 4 находятся в эксплуатации, 26 — на стадии разведки, а по 21 – на стадии переговоров.

Власти страны активно предпринимают меры поощрения для увеличения добычи «черного золота».

В 2015 году в законодательство Кот-д’Ивуара, касающееся нефтедобычи, были внесены поправки с целью привлечь больше иностранных компаний в производственный процесс.

Нефтяные месторождения в стране в основном расположены в открытом море, на границе с Ганой.