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КИТАЙЭкономика

Забрать у богатых, отдать бедным Президент Китая хочет перераспределения богатства страны

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав своїх багатих співвітчизників старанніше працювати для досягнення загального процвітання і пообіцяв скорегувати надмірні доходи країни після того, як швидкий економічний бум призвів до нерівності.

Глеб Парфененко
Забрать у богатых, отдать бедным Президент Китая хочет перераспределения богатства страны
DNES

Уровень жизни в Китае значительно вырос с 1970-х годов. В настоящее время страна представляет собой огромный рынок с сотнями миллионов потребителей среднего класса, которых обслуживают иностранные транснациональные корпорации.

Однако разницы в богатстве остаются значительными.

Хотя Китай является мировым рекордсменом по количеству долларовых миллиардеров, Китаю только в прошлом году удалось официально искоренить абсолютную бедность.

Как сообщили сегодня государственные СМИ, на совещании по экономике президент Китая призвал к разумному перераспределения богатства, которое принесет пользу всем гражданам.

Си Цзиньпин подчеркнул, что во имя социальной справедливости необходимо принять меры по увеличению финансирования для людей с низкими доходами и корректировки чрезмерных доходов, согласно отчету, подготовленному после встречи.

Неясно, как китайский лидер намерен достичь цели, но эти руководящие принципы определяют, какие будут приоритеты в ближайшие месяцы.

Участники встречи также поддержали большее равенство в области образования на фоне мощной критики чрезмерной стоимости частных учебных курсов.

Пекин усилил меры в секторе подоходного образования, который власти хотят превратить в некоммерческий. Предполагается, что объем учебных курсов будет значительно сокращен.

Источник: dnes.dir.bg

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