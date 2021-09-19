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КИТАЙ

Пассажирское Cудно перевернулось в Китае, есть погибшие и пропавшие без вести

Глеб Парфененко
Пассажирское Cудно перевернулось в Китае, есть погибшие и пропавшие без вести

По сообщению агентства Синьхуа, по меньшей мере восемь человек погибли и еще семеро пропали без вести после того, как пассажирское судно перевернулось в юго-западной провинции Китая Гуйчжоу.

Инцидент произошел вчера в 16:50 по местному времени (8:50 по Гринвичу) на реке Бейпан. В 00:10 по Гринвичу сегодня были спасены 39 человек, восемь из которых погибли.

Корабль был рассчитан на перевозку до 40 человек. Власти до сих пор проверяют точное количество людей, которые сели в него. Следствие выясняет причины несчастного случая со смертельным исходом.

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