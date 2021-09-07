На юге Китая пиво пили 9000 лет назад

Исследование Дартмутского колледжа подтверждают, что пиво пили на юге Китая 9000 назад. Это самое раннее свидетельство его использования.

Пиво на юге Китая пили во время ритуала в честь умерших: об этом свидетельствуют данные, полученные авторами после анализа древних горшков.

В насыпи платформы исследователи нашли древние горшки, вокруг которых был вырыт специальный ров. Жилых домов на участке не обнаружено. В кургане найдены два человеческих скелета и множество ям с узорчатой керамической посудой.

Исследовательская группа проанализировала различные виды глиняной посуды и обнаружила, что горшки были небольшими и напоминали посуду для питья. Каждый горшок можно было держать в одной руке, как чашку. Семь из 20 найденных горшков имели длинную шею: аналогичная посуда использовались для питья алкоголя в более поздние исторические периоды.

Чтобы подтвердить, что горшки были наполнены спиртом, авторы исследовали остатки с внутренней поверхности. Они обнаружили гранулы крахмала и фитолитов, а также дрожжи — они отвечали остаткам брожения пива.

В результате авторы выяснили, что для хранения пива использовали керамические емкости. Но это не такое пиво, которое можно купить в магазине сегодня, а скорее ферментированный напиток из риса и неизвестных клубней. Исследователи описали его как сладкий, мутный напиток.

Учитывая, что горшки были найдены в нежилом районе, авторы считают, что пиво использовали в ритуальных церемониях, связанных с погребением умерших.