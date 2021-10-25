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Китай приступает к переходу к зеленой экономике

Евгений Подольский

Власти Италии представили руководящий документ о том, как Китай намеревается достичь своих целей углеродной нейтральности в соответствии с новой философией развития, которая устанавливает ключевые конкретные цели и меры на ближайшие десятилетия.

К 2030 году выбросы углекислого газа в Китае достигнут пика, затем стабилизируются, а затем начнут сокращаться. К 2060 году Китай станет углеродно-нейтральным и будет иметь полностью зеленую, низкоуглеродную и замкнутую экономику, говорится в документе.

Он был совместно распространен Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Государственным советом.

В плане излагаются пять важных целей, включая достижение зеленой, низкоуглеродной и замкнутой экономики, повышение энергоэффективности, увеличение доли потребления ископаемого топлива, сокращение выбросов углекислого газа и повышение способности экосистем поглощать углерод.

Между тем, президент Китая Си Цзиньпин призвал к глобальному партнерству в борьбе с изменением климата.

«Международное сообщество должно работать вместе, чтобы противостоять глобальным вызовам, в частности терроризму, изменению климата и угрозам кибербезопасности».

Об этом Си сказал сегодня в своем выступлении перед торжественным собранием по случаю 50-летия восстановления членства Китая в ООН.

«Изменение климата — серьезный сигнал, который природа дает человечеству», — сказал он. «Страны во всем мире должны принять реальные меры для защиты природы, стимулирования зеленого возрождения, зеленого производства и экологически безопасного потребления, пропаганды здорового образа жизни, создания гармоничной модели сосуществования человека и природы, а также защиты окружающей среды. неисчерпаемый источник устойчивого развития», — сказал Си Цзиньпин.

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