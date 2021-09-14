Китай изолировал четырёхмиллионном город из-за вспышки заражения COVID-19

По сообщению DPA, новая вспышка очень заразного варианта дельты коронавируса привела к массовым ограничениям для жителей Юго-Восточного Китая.

Власть прибрежного мегаполиса Сямынь в провинции Фуцзянь сегодня приказала 4,3 миллионам жителям не покидать город. Массовые мероприятия были отменены, школы перешли на дистанционное обучение, а рестораны и торговые центры были закрыты.

Меры были введены после того, как вчера в городе было зарегистрировано 32 новых случая коронавируса, в результате чего общее число инфицированных в провинции Фуцзянь превысило 100 человек с прошлой недели.

Текущая вспышка пришела из города Путянь, к северу от Сямынь. Считается, что человек передал вирус в Путянь после поездки в Сингапур. Мужчина вернулся в Китай 4 августа, провел 21 день в карантине и девять раз дал отрицательный результат на коронавирус. Но в прошлую пятницу его тест был положительным. В Путянь также введена изоляция по выходным.

Китайские власти реализуют стратегию по сокращению числа случаев COVID-19 к нулю. Благодаря комендантскому времени, отслеживание контактов, карантина и строгим ограничением на въезд Китай смог контролировать распространение коронавируса.

Недавно в некоторых местах сообщалось о скоплении варианта Дельта, но пока они всегда были под контролем суровыми антивирусными мероприятиями.