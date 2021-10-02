Десятки китайских самолетов нарушили зону ПВО Тайваня. «Это рекорд вторжений»

— В пятницу 38 китайских военных самолетов, в том числе 32 истребителя, вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня с юго-запада. В течение дня в зону прилетело 25 самолетов, а вечером 13, сообщило министерство обороны Тайваня. Тем самым Китай установил новый ежедневный рекорд по вторжению ПВО на Тайвань.

Вторжение в пятницу приходится на 72-ю годовщину провозглашения Китайской Народной Республики — национальным праздником Китая.

Среди 38 самолетов КНР, прорвавших ПВО в тот день, было 32 истребителя ВВС Народно-освободительной армии Китая (CHAL-W), в том числе 28 истребителей Shenyang J-16, четыре истребителя Су-30, четыре бомбардировщика Xian H-6, один Shaanxi Y-8 и один Shaanxi KJ-500. Вечером истребители Shenyang J-16 и бомбардировщики Xian H-6 выполнили более длинный, чем обычно, маневр, полукруга над Тайванем. Похожая ситуация имела место в конце сентября.

Во время большинства инцидентов китайские самолеты летают в юго-западную часть зоны, недалеко от архипелага Донгша (Пратас), контролируемого Тайванем.

Как подчеркивается в заявлении Минобороны, в ответ на оба нарушения тайваньская сторона направила собственные боевые самолеты (БСР) для наблюдения за ситуацией. Также были задействованы системы противоракетной обороны и отправлены радиопредупреждения.

Последний рекорд нарушений зоны был установлен в середине июня, когда в зону вошло 28 самолетов, в том числе 20 истребителей. По мнению экспертов, рекордное вторжение было связано с саммитом G7, в ходе которого было обращено внимание на необходимость мирного урегулирования ситуации в Тайваньском проливе.

В последние недели китайская армия снова увеличила интенсивность заходов на посадку, почти каждый день отправляя по одному истребителю Shaanxi Y-8, Shaanxi KJ-500 или Shenyang J-16. В сентябре самолеты CHAL-W в относительно большом количестве дважды влетали в тайваньскую ПВО: 5 сентября — 19 самолетов, 23 сентября — 24 самолета.

В понедельник министр обороны Тайваня Чиу Гоченг предостерег от стремительного наращивания военного потенциала Китая и указал на необходимость разработки оружия большой дальности. В сентябре тайваньское правительство также объявило о выделении дополнительных 9 миллиардов долларов из государственного бюджета на вооружения в течение следующих пяти лет.