В Кыргызстане отмечают 30-летие Независимости

В Бишкеке состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 30-летию независимости Кыргызстана, передает ИА «Кабар».

В ходе мероприятия на площади Ала-Тоо с приветствием и поздравлением выступил президент страны Садыр Жапаров.

Глава государства отметил, что за 30 веков кыргызы не раз теряли независимость, находились на грани уничтожения, но, несмотря на это, народ снова возрождался.

Он добавил, что в истории было много народов и государств, которые исчезли после тяжелых ударов судьбы.

«Мы должны признать и сказать, что в 1991 году коммунистический и советский парламент – Верховный Совет Кыргызской ССР — сделал великий исторический шаг, служа нашему народу и будущим поколениям.

«Легендарный парламент» принял «Декларацию о государственной независимости Кыргызской Республики» и провозгласил независимость и суверенитет республики. Были приняты основные атрибуты кыргызского государства – флаг, герб, гимн. Так открылась новая страница в нашей истории», — подчеркнул Жапаров.

По его словам, с момента провозглашения независимости, Кыргызстан стал полноправным участником и субъектом международного права, с тех пор республика избрала демократическую модель и идеалы развития.

Жапаров заявил о желании «сделать Кыргызстан стабильной, многонациональной страной, где каждый гражданин чувствует себя счастливым и защищенным» и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества со стратегическими партнерами, союзниками и дружественными странами.

После выступления главы государства состоялся военный парад, также по площади прошли трудовые коллективы министерств и ведомств, предприятий, деятели культуры и спортсмены.

Ежегодно 31 августа Кыргызстан отмечает главный государственный праздник – День независимости Республики.

В этот день в 1991 году внеочередная сессия Верховного Совета Республики Кыргызстан приняла постановление о «Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан». Согласно этому историческому акту, Республика Кыргызстан была объявлена независимым, суверенным, демократическим государством.