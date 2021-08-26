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С сегодняшнего дня новые правила для Украинских путешественников на Кипр

Глеб Парфененко
С сегодняшнего дня новые правила для Украинских путешественников на Кипр

С сегодняшнего дня граждане Украины, которые не были вакцинированы и которые едут на Кипр, должны пройти новый тест ПЦР на COVID-19 в аэропорту. По данным Dip.org.ua, сбор составляет 19 евро в аэропорту Пафоса и 15 евро в аэропорту Ларнаки.

Результаты теста становятся известны в течение трех часов и отправляются по SMS. Если результат отрицательный, карантин не нужен.

Дети до 12 лет освобождаются от теста. То же самое относится к путешественникам, которые были вакцинированы, а также к тем, кто переболел коронавируса, но после предъявления цифровых сертификатов. Также необходима онлайн-регистрация на портале Министерства здравоохранения Кипра.

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