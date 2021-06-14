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В Израиле избрано новое правительство

Биньямин Нетаньяху уходит со своего поста после 12 лет у власти. Новый кабинет — коалиционный. Первую половину срока его будет возглавлять Нафтали Беннет, глава правой партии «Ямина». В союзе с ним — центристы Яира Лапида, который должен будет стать премьером на вторую половину срока, а пока займёт пост министра иностранных дел.

Нафтали Беннет, новый премьер-министр Израиля: «Правительство объединит представителей всего Израиля, от Офры до Тель-Авива, от Рахата до Кирьят-Шмоны, и это даст нам новые возможности».

В коалиции назвали свою союз «Правительством перемен». При этом Кнессет утвердил новый кабинет с перевесом лишь в один голос.

Биньямин Нетаньяху, экс-премьер Израиля: «Вы так говорите о национальном единстве, но правительство, игнорирующее 53 мандата настоящих правых сил, нельзя назвать правительством единства».

Сторонники Нетаньяху из праворадикальных религиозных партий прерывали выступавших криками, и их даже пришлось выводить из зала. Беннет признал, что и в его коалиции немало разногласий, и потому кабинет в первую очередь будет работать над вопросами, которые противоречий не вызывают.

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Противники уходящего премьера вышли на улицы, призывая судить его: Нетаньяху и его супруга были замешаны в целом ряде коррупционных скандалов, и от полномасштабных разбирательств политика защищал только иммунитет главы кабинета.

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