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ИТАЛИЯ

Площадь Сан-Марко в Венеции затонула

Глеб Парфененко
Площадь Сан-Марко в Венеции затонула

Легендарная площадь Сан-Марко в Венеции снова затоплена. Люди там носят резиновые сапоги, чтобы сохранить ноги сухими.

Количество осенних дождей буквально привело к наводнению в этом районе, что, в свою очередь, не являются редкостью.

Площадь Сан-Марко в Венеции затонула

Уровень воды поднялся более чем на 90 см.

В прошлом году в это время площадь вновь была погружена в воду из-за плохих погодных условий. Тогда, как и сейчас, приливная волна затопила площадь Сан-Марко и пол одноименной соборной церкви, а также тротуары вдоль некоторых каналов.

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