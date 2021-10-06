Площадь Сан-Марко в Венеции затонула

Легендарная площадь Сан-Марко в Венеции снова затоплена. Люди там носят резиновые сапоги, чтобы сохранить ноги сухими.

Количество осенних дождей буквально привело к наводнению в этом районе, что, в свою очередь, не являются редкостью.

Уровень воды поднялся более чем на 90 см.

В прошлом году в это время площадь вновь была погружена в воду из-за плохих погодных условий. Тогда, как и сейчас, приливная волна затопила площадь Сан-Марко и пол одноименной соборной церкви, а также тротуары вдоль некоторых каналов.