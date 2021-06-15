Booking com обвинили в уклонении налогов

Booking com может столкнуться с большими проблемами в Италии. По поступающим сообщениям, платформу обвиняют в уклонении от уплаты налогов. В период с 2013 по 2019 год компания обвиняется в неуплате более 150 миллионов НДС (налога на добавленную стоимость).

Это выяснилось в ходе расследования, проведенного местными властями в регионе Лигурия. По данным следствия, заработок Booking com составил около 700 миллионов евро с 2013 по 2019 год проведя более чем 800 тысяч транзакций.

Расследование началось в 2018 году с серии налоговых начислений, в частности, в Восточно-Лигурийском регионе. При изучении фискальных документов выяснилось, что голландская компания раньше выставляла счета без НДС, применяя так называемый механизм «обратного начисления». И как результат налог не был объявлен неуплаченным в Италии.

В период с 2013 по 2019 год оборот компании составил около 700 миллионов евро, и на эту сумму Booking com должен был подавать ежегодную декларацию по НДС и платить налоговым органам более 153 миллионов евро.

Более того, расследование также показало, что компания не назначала своего налогового представителя, не была зарегистрирована субъектом налогообложения в Италии и, следовательно, не представила соответствующую налоговую декларацию.

Таким образом, Booking com получил статус «полной неуплаты налогов», поскольку НДС не платился ни в Италии, ни в Нидерландах.