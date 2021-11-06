Популярный курорт замер в ожидании мощного землетрясения в 6 баллов

Мощное землетрясение магнитудой 6.0 баллов может произойти на популярном испанском курорте Ла-Пальма, поскольку извержение вулкана на острове начинает замедляться. Вулкан на Канарском острове держит в страхе местных и в то же время спровоцировал кратковременный туризм, когда он стал извергаться. Об этом сообщил Daily Express со ссылкой на экспертов-вулканологов.

Вулкан Кумбре-Вьеха может повлечь за собой землетрясение магнитудой более 6.0, поскольку впервые с 19 сентября – даты начала активности вулкана, ученые увидели признаки того, что извержение может закончиться. Кармен Лопес, пресс-секретарь научного комитета по чрезвычайным ситуациям Pevolca, заявила, что сокращение выбросов диоксида серы и учащение землетрясений могут сигнализировать об окончании хаоса. К примеру, 3 ноября на курортном острове произошло третье землетрясение магнитудой 5.0, тогда как в других районах уровень качества воздуха был очень неблагоприятным.

Как отметила Лопес, теперь в конце туннеля вулканической драмы, разрушившей более 1000 домов, наконец-то появился свет. «Есть хорошие признаки, но следует дождаться уменьшения силы и частоты этих землетрясений», – уточнила она. В то же время ожидаемый катаклизм будет очень опасен. Он может вызвать оползни и структурные повреждения курортного острова Ла-Пальмы.

Тем временем аэропорт острова возобновил свою работу и ожидается, что улучшение погодных условий приведет к рассеянию газов и частиц в атмосфере. Представитель Aena, администрации аэропорта, сообщил, что аэропорты открыты, но туристам рекомендовано проверять статус своего рейса во избежание неприятного сюрприза по прибытии в пункт отправления в виде отмены рейса.

Произошедшее в среду землетрясение ощущалось на Канарских островах, а ударные волны – даже на Тенерифе и на Гомере – одном из самых маленьких островов испанского архипелага. Потоки вулканической лавы на острове привели к разрушению 1443 построек, в том числе более 1000 жилых домов. Многие фермы потеряли весь свой урожай, а виноградники и деревья авокадо тоже были полностью уничтожены.

Жителям рекомендовано носить защитные маски на улице, поскольку качество воздуха до сих пор остается очень неблагоприятным. Несмотря на разрушение, остров забит туристами, желающими собственными глазами увидеть мощь природной стихии, свободных мест в отелях нет. По всей видимости, они приняли приглашение министра туризма Испании Рейес Марото, которая еще в октябре призвала всех полюбоваться извержением вулкана, ведь оно напоминает замечательное шоу (подробности здесь). Теперь путешественники заполнили церковь в Эль-Пасо, которая теперь считается самым лучшим местом для наблюдения за извержением вулкана. «Мы благодарны за то, что сюда приезжает много туристов. Мы обратились за поддержкой, и это то, что нужно для решения некоторых проблем, которые у нас есть на острове», – заявила Мигель Моркуэнде, технический директор центра по предотвращению риска извержения вулканов.

Однако с этим не согласны жители испанского острова, сообщила газета El País. Так, некоторые из них, чьи дома оказались под кучей пепла, раскритиковали туристов, ведь из-за их наплыва не удается арендовать дом для постоянного проживания.