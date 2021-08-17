Испания обновила список стран с высоким уровнем риска

Министерство здравоохранения, потребление и социального обеспечения Испании обновило список стран ЕС и Шенгенской зоны с высоким уровнем риска, въезд из которых сталкивается с жесткими ограничениями при въезде в Испанию, а также список эпидемиологически безопасных третьих стран, путешественникам из которых разрешено въезжать в страны с упрощенным правилам, даже в туристических целях.

Списки уже вступили в силу 16 августа и будут действовать до 22 августа, в воскресенье, когда будут введены новые списки, сообщает SchengenVisaInfo.com.

В настоящее время власти Испании считают такие страны ЕС и Шенгенской зоны подвержены высокому риску: Бельгия, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Исландия, Ирландия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия и Швеция.

Отдельные регионы еще восьми стран ЕС и Шенгенской зоны также считаются высокорисковым, как указано ниже:

Австрия (Зальцбург, Тироль, Форарльберг и Вена)

Болгария (Центральный Северен, Североизточен, Югоизточен, Югозападен, Центральный Южен)

Хорватия (Град Загреб, Ядранский Хрватски)

Франция (Овернь-Рона-Альпы, Бургундия-Франш-Конте, Бретань, Центр — Валь-де-Луар, Корсика, Большой Восток, Гваделупа, Гвиана, Верхняя Франция, Иль-де-Франс, Реюньон, Мартиника, Нормандия, Новая Аквитания, Окситания, Луары, Прованс Альпы-Лазурный берег)

Германия (Берлин, Гамбург, Северный Рейн-Вестфалия, Саар, Шлезвиг-Гольштейн)

Италия (Абруццо, Базиликата, Калабрия, Кампания, Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Лигурия, Ломбардия, Марке, Пьемонт, Автономная провинция Тренто, Апулия, Сардиния, Сицилия, Тоскана, Умбрия, Валле-д’Аоста д ‘Аосте, Венето)

Норвегия (Агдер, Мере-ог-Ромсдал, Нурланд, Осло, Рогаланд, Тромс-ог-Финнмарк, Вестланд, Викен)

Словения (Zahodna Slovenija)

Путешественники, прибывающие в Испанию с любой из стран и регионов, перечисленных выше, обязаны предоставить сертификат, подтверждающий, что они были или вакцинированы одной из вакцин, признанных испанскими властями в качестве действительного доказательства иммунитета для путешествий, или излечены от COVID-19, или тест на вирус отрицательный.

Прибывшие из этих стран также могут предоставить доказательства заражения COVID-19 в последние месяцы, а также отрицательные результаты тестов на COVID-19, если они еще не были вакцинированы.

Путешественники из третьих стран также могут въезжать в Испанию в туристических целях, если они были вакцинированы от COVID-19 и у них есть действующий документ, подтверждающий, что последняя доза вакцинации была проведена не менее чем за 14 дней до этого.

Кроме свидетельства о вакцинации, путешественники из следующих третьих стран также могут въехать, если у них есть свидетельство о выздоровлении от COVID-19 или отрицательные результаты теста на вирус:

Албания

Армения

Австралия

Азербайджан

Босния и Герцеговина

Бруней

Канада

Китай

САР Гонконг

Израиль

Япония

Иордания

Косово

Ливан

САР Макао

Черногория

Новая Зеландия

Катар

Молдова

Республика Северная Македония

Саудовская Аравия

Сербия

Сингапур

Южная Корея

Тайвань

Украина

Соединенные Штаты Америки

В то же время путешественники из Аргентины, Боливии, Бразилии, Колумбии, Намибии и Южной Африки, имеющих право на въезд, должны пройти 10-дневный карантин по прибытии в Испанию.