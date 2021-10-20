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ИСПАНИЯ

Игра, вдохновленная «Игрой в кальмаров», пройдет в Испании. Проигравшие будут устранены выстрелом из пейнтбольного ружья

Евгений Подольский

В октябре на улицах Виго на северо-западе Испании стартует соревнование «Игра в кальмары». В игре, вдохновленной популярной южнокорейской серией «Squid Game», проигравшие будут выбиты из игры выстрелом из пейнтбольного ружья. Победитель получит 3000 евро.

По сообщениям испанских СМИ во вторник, записи начались в понедельник. Организаторы необычного развлечения уже получили согласие городских властей.

По информации, предоставленной организаторами мероприятия, компанией Humor Amarillo, участники «игры в кальмары» заработают 2000 евро для выхода в финал. Победитель всего конкурса получит еще 1000 евро.

Выстрел из пистолета

Игроки будут разделены на команды по 20 человек и смогут принять участие в шести известных по серии соревнованиях. Для участия в игре они должны быть старше 16 лет и внести на счет организатора платеж в размере 22 евро.

Игроки, выбывшие из соревнования, будут исключены из них выстрелом из пейнтбольного ружья, в котором вместо пуль используются капсулы, заполненные краской. 29 октября в Виго стартуют первые соревнования по «игре в кальмаров». Через три дня финалисты будут выбраны для участия в финальном соревновании, которое состоится 1 ноября.

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