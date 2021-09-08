Детеныши-близнецы гигантской панды, родившиеся в Мадриде, «в порядке, здоровы» (Фото)

Два детеныша гигантской панды, родившиеся в понедельник в аквариуме Мадридского зоопарка, чувствуют себя хорошо и находятся в добром здравии, сообщило руководство зоопарка во вторник.

Пока еще слишком рано подтверждать пол детенышей панды, сказали в зоопарке, ожидая помощи от двух специалистов по китайской исследовательской базы по разведению гигантских панд в Чэнду.

«Здесь находятся два специалиста по Чэнду, и их советы очень важны, потому что у них большой опыт. Они нам очень помогают, прежде всего в обращении с близнецами, которые очень нежные», — сказала Xinhua сотрудница зоопарка Ева Мартинес.

Первые восемь недель будут важными для выживания двух нежных детенышей.

«В дикой природе мать выбирает одного из них для воспитания, а второго покидает. Но благодаря знаниям китайских специалистов мы смогли справиться с обоими, поменяв их местами», — добавила Мартинес.

В течение следующих 20 дней безволосые розовые детеныши начнут открывать глаза, а их кожа будет пигментироваться, так как у них начнет расти мех. Однако они требуют особого внимания в течение двух с половиной месяцев, пока они будут набираться сил, и им будут предоставлены имена с испано-китайской символикой, избранные общественностью в социальных сетях.

Детеныши-близнецы стали пятым и шестым потомством, родившихся в зоопарке у самки панды Хуа Зуиба и ее партнера Бинг Синга, которые были взяты на время из Китая.

«Это достижение и успех, что она родила снова, ведь животному уже 17 лет», — сказала Xinhua другая смотрительница Мария Делакрукс.

Через фонд Parques Reunidos Foundation Мадридский зоопарк Aquarium сотрудничает с Китаем в области сохранения и восстановления лесов в местах проживания панд.

По словам представителей зоопарка, его программа сохранения и программы других селекционных центров и зоопарков жизненно важна для обеспечения выживания гигантской панды, категория угрозы которой была снижена с «вымирает» до «уязвимой».

«Рождение панды очень важно для зоопарка и программы разведения, и благодаря всем успешным родам в различных учреждениях угроза гигантской панде уменьшилась, и сейчас у нас больше особей, чем несколько десятилетий назад», — сказал Мартинес Xinhua.

Источник: Xinhuanet