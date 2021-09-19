Более 2000 человек были эвакуированы из Канарских островов из-за извержения вулкана

Более 2000 человек были эвакуированы после извержения вулкана на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарских островов), сообщает Reuters.

По информации, среди эвакуированных более 500 туристов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны Испании сообщало, что военные начали эвакуацию жителей острова с ограниченной подвижностью.

Сегодня днем ​​на острове недалеко от деревни Эль-Пасо произошло извержение вулкана. Вулкан выпускает вулканические вещества, дым и пепел.

Вулканический институт Канарских островов предупредил о надвигающемся стихийном бедствии после того, как сейсмическая активность острова значительно возросла. Последнее извержение вулкана на острове Пальма было зарегистрировано в 1971 году.