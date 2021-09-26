Ирландия ослабляет эпидемические ограничения. Конец карантина после возвращения в страну

Министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли объявил в субботу об окончании карантина в отелях для репатриантов из стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.

По словам Доннелли, система обязательного карантина была введена в качестве чрезвычайной меры, поскольку существует опасность занесения новых опасных вариантов коронавируса, которые могут подавить нашу службу здравоохранения и подорвать программу вакцинации COVID-19.

— Эта программа оказалась успешной и сыграла ключевую роль в борьбе с эпидемией в Ирландии, благодаря чему мы можем безопасно снять ограничения в социальной и экономической жизни, — оценил министр здравоохранения.

В марте был введен платный 12-дневный карантин в определенных отелях. Он был нацелен на людей, прибывающих в Ирландию из стран мира, наиболее пострадавших от пандемии. На пике популярности этот список включал 60 стран. Всего обязательство изолировать в отелях коснулось более 10 тысяч человек.

Мера была отменена по совету главного врача Ирландии. Последние страны были удалены из сокращающегося списка стран, считающихся эпидемически опасными в субботу.

В заявлении Министерства здравоохранения отмечается, что другие меры безопасности остаются в силе, в том числе необходимость предъявления свидетельства о вакцинации или недавнего отрицательного теста на коронавирус при въезде в Ирландию.