Одна из самых кровавых атак ИГИЛ в Ираке с начала года. Около дюжины полицейских мертвые

13 полицейских были убиты в субботу вечером в результате нападения Исламского государства (ИГ) в Киркуке на севере Ирака; Стрельба, которая имела место во время полицейского контроля, продолжалась несколько часов. По данным AFP, это один из самых кровавых нападений с начала года.

Киркук расположен в Курдистане, регионе, где джихадисты особенно нападают на иракскую полицию и армию, напоминает нам AFP.

В июле ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Багдаде; Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на рынке. В результате взрыва погибли 35 человек и более 60 получили ранения.

В январе в торговом районе Багдада, на площади Таяран, произошел сильнейший вспышка за три года, что стало первым терактом террориста-смертника после трехлетнего перерыва. И снова ИГ признало организацию переворота.